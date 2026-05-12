Obesidad y sobrepeso: Innovador fármaco demuestra baja de peso de casi 28%

La reconocida molécula semaglutida comercializada como Ozempic (para el tratamiento de la diabetes), ahora aprobada para tratar la obesidad y sobrepeso bajo el nombre de Wegovy, ya está disponible en Chile.

En ECO 2026 (Congreso Europeo de Obesidad) que se realiza en Estambul, Turquía, y donde asistió CNN Chile, son presentados los resultados de este fármaco en la pérdida de peso, la que llega hasta 27.7% en su dosis más alta, de acuerdo al comunicado de Novo Nordisk.

Cabe destacar que la obesidad, enfermedad crónica que afecta al 48% de la población adulta en Chile y cerca del 80% si sumamos al sobrepeso (Atlas de la Obesidad 2025), es factor de riesgo de muchas enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, distintos tipos de cánceres, entre otras.

“La obesidad se asocia a un montón de problemas tanto cardiometabólicos, nos afecta al corazón, al riñón, la parte cognitiva, al hígado, afecta a todos los sistemas, no hay sistema ni órgano que esté libre de la obesidad (…) sumado a una mala calidad de vida” explica Rodrigo Alonso, médico nutriólogo del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición en Santiago.

La semaglutida es una molécula agonista del GLP1, hormona que producimos de forma natural, que entre otras funciones mantiene la sensación de saciedad por más tiempo en el organismo. Los resultados presentados dan cuenta que el grupo de pacientes estudiados perdió hasta un 27,7 % de su peso corporal en 72 semanas.

“Wegovy representa una nueva generación en el manejo del peso en Chile y el mundo. Los estudios recientemente entregados en ECO muestran que hay pacientes que responden tempranamente y puede conseguir reducciones de hasta un 27,7% del peso corporal en pacientes con la dosis más alta del fármaco (7,2mg). Dosis que aún no está disponible en el país, pero esperamos que llegue muy pronto. Este es el único medicamento que asocia la baja de peso a la reducción de un 84% de masa grasa preservando la funcionalidad de la masa muscular, redefiniendo lo que entendemos por eficacia y calidad en tratamientos para el control del peso”, señala Alonso.

El medicamento ya está disponible desde este mes en Chile, aún no en su dosis más alta. Es importante considerar que para el éxito del tratamiento en el largo plazo es necesario hacerlo acompañado de un especialista de la salud y modificar hábitos. Incorporar alimentos saludables, sumar actividad física, reducir el estrés son clave para el bienestar presente y futuro de los pacientes.