“No tiren palomitas y tampoco lapislázuli”: Jack Black sorprende en sala de cine de EE.UU. y pide orden a fans de Minecraft

La esperada película de Minecraft se ha convertido en un fenómeno global, pero no solo por su éxito en taquilla. En distintas partes del mundo, y especialmente en Estados Unidos, cientos de fanáticos del icónico videojuego han desbordado los cines con un entusiasmo que ha provocado escenas de caos y desorden.

Dirigida por Warner Bros. y Legendary Pictures, y con un elenco encabezado por Jason Momoa y Jack Black, la cinta ha generado una oleada de emociones entre adolescentes y adultos por igual.

Sin embargo, una escena en particular ha encendido los ánimos en salas de cine: la aparición del personaje Chicken Jockey, un bebé zombie montado en una gallina, durante una escena de combate en un ring entre Momoa y Black.

La reacción del público ha incluido gritos, saltos, e incluso el lanzamiento de palomitas hacia la pantalla. En algunos cines, la situación ha escalado al punto de requerir la presencia de seguridad y la implementación de medidas restrictivas por parte de los establecimientos.

Frente a este fenómeno, el propio Jack Black decidió intervenir.

El actor hizo una sorpresiva aparición en un cine de Estados Unidos, donde ingresó inicialmente con una voz disfrazada para mantener el suspenso.

Al revelar su identidad, Black tomó el micrófono y se dirigió directamente al público:

“Para la presentación de hoy de ‘Una Película de Minecraft’, por favor, no tiren palomitas, y tampoco lapislázuli… y mucho menos Chicken Jockey,” dijo, provocando una explosión de entusiasmo entre los asistentes, quienes agitaban hachas de utilería inspiradas en el videojuego.

Con su característico humor, Black concluyó el momento con un llamado a disfrutar del filme de manera responsable:

“¿Listos? Damas y caballeros, disfruten de Una película de Minecraft. ¡Enciendan el proyector!”

La escena se ha viralizado en redes sociales, mientras la película continúa dominando la conversación y atrayendo a multitudes en su primer fin de semana de estreno.

Jack Black showed up at a screening of ‘MINECRAFT’ to ask fans not to throw popcorn all over the movie theater.

“No throwing popcorn and also absolutely no chicken jockey! I am Steve.” pic.twitter.com/Y9hhbKzH8T

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 14, 2025