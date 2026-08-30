La NASA lanza el telescopio Nancy Grace Roman: La “máquina de descubrimiento” que buscará energía oscura y nuevos mundos

(CNN) – El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman inició su viaje al cosmos a las 7:26 a.m. ET del domingo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El observatorio, del tamaño de un autobús, alcanzó la órbita unos diez minutos después del despegue. Su costo estimado asciende a 4.300 millones de dólares tras cerca de una década de desarrollo.

Un atlas del universo

“Roman le dará a la Tierra un nuevo atlas del universo”, señaló el administrador de la NASA, Jared Isaacman. El instrumento opera con capacidades de observación más de 1.000 veces más rápidas que el Hubble y transmitirá aproximadamente un terabyte de datos diarios, según Jeremy Perkins, científico de integración y pruebas en el Centro Goddard.

El telescopio demorará unos tres meses en llegar al Punto de Lagrange 2, a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, la misma órbita donde opera el James Webb. Las primeras imágenes se esperan en enero. La misión contempla cinco años, con posibilidad de extensión hasta una década.

Energía oscura, materia oscura y exoplanetas

Entre sus objetivos figura el estudio de la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del universo, y de la materia oscura, que constituiría el 85% de la materia total del cosmos sin haberse detectado nunca. Para ello, el observatorio medirá cómo la gravedad desvía la luz a grandes distancias y construirá un mapa tridimensional.

La científica principal del proyecto, Julie McEnery, describió la misión como el mayor censo de planetas de la Vía Láctea, con potencial para hallar decenas de miles de mundos desconocidos. “El vasto alcance de Roman nos permitirá encontrar lo extraño, lo raro y lo inusual”, afirmó.

El instrumento incorpora además un coronógrafo experimental, entre 100 y 1.000 veces superior a los existentes. Todos los datos quedarán disponibles públicamente tras su procesamiento en la Tierra.