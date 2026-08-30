Paulina Núñez y tramitación de la reforma constitucional: “Esta semana el Senado va a encauzar la discusión política”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la discusión generada durante la última semana respecto a la reforma constitucional anunciada por el Gobierno.

En particular, comentó que conocieron el borrador de la propuesta cerca de tres semanas antes de que se diera a conocer. En esa oportunidad, dijo en Mesa Central de T13 que “nos dimos cuenta que el estado de excepción no iba a volar, no tenía posibilidad ni realismo legislativo”.

“En ese momento tuvimos reunión con el ministro (de Seguridad) Arrau y los generales de Justicia de las Fuerzas Armadas con el ánimo de tratar de conversar, y apenas lo conocimos supimos que eso no flotaba”, afirmó.

En esa línea, la senadora planteó que actualmente es “uno de los grandes nudos” para poder avanzar en la reforma.

De todas maneras, sostuvo que “esta semana el Senado va a encauzar la discusión política”.

“Hoy es uno de los grandes nudos para avanzar en la reforma”, aseveró Núñez, señalando que “somos los responsables de saber cuáles son los caminos más realistas y después hacernos cargo de las decisiones que tomamos, no podemos votar cualquier cosa”.