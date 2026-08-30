Talleres confirma la salida de Jorge Sampaoli tras solo siete partidos dirigidos

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informó este domingo que Jorge Sampaoli finalizó su vínculo como director técnico del club, luego de un ciclo de siete partidos en el que los resultados quedaron por debajo de las expectativas institucionales.

Según informó la institución, tanto Sampaoli como su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado, en línea con el compromiso acordado al momento de su llegada al club.

El comunicado agregó que en los próximos días se entregará información sobre la conducción técnica del plantel profesional para lo que resta del torneo.

Balance de una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete partidos

El paso de Sampaoli por Talleres dejó un balance de apenas una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete encuentros oficiales, cifras que dejaron al equipo en el último lugar de la Zona A del Torneo Clausura, con 5 de 21 puntos posibles.

El detonante de su salida fue el empate sin goles frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tras ese partido, Sampaoli había reconocido las dificultades del equipo. “Se está complicando más de lo que esperaba”, admitió el técnico en conferencia de prensa, además de señalar que el equipo todavía no lograba plasmar su idea de juego de manera consistente.

Una larga lista de salidas anticipadas: Chile, Argentina, Sevilla, Marsella y más

La salida de Talleres se suma a una larga lista de desvinculaciones anticipadas en la carrera de Sampaoli, que incluye su paso por la selección chilena en 2016, la selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018, y clubes como Santos, Sevilla —en dos etapas distintas—, Olympique de Marsella, Flamengo, Stade Rennes y Atlético Mineiro, también en dos ciclos.

Según cifras que circulan en el mercado del fútbol sudamericano y europeo, el entrenador ha acumulado más de US$ 21,3 millones en indemnizaciones durante la última década, sin contar los montos correspondientes a su salida de Talleres ni a su más reciente ciclo en el club brasileño.