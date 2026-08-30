Embajada de Palestina tras dichos de Zaliasnik: “Guardar silencio ante esa representación no es un asunto menor”

La Embajada del Estado de Palestina en Chile emitió una declaración pública en la que expresó su profunda preocupación por la participación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en el programa “Defending Israel with David Harris”.

La embajada calificó como especialmente preocupante la indiferencia del diplomático ante un mapa exhibido durante la entrevista que representaba la totalidad del territorio palestino ocupado, incluidos Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, como parte de Israel, junto con los Altos del Golán sirio ocupado, cuya anexión fue declarada nula por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Según el comunicado, la imagen contradice el reconocimiento de Chile al Estado de Palestina y el derecho internacional sobre territorios ocupados, y guardar silencio ante esa representación no constituye un asunto menor para un diplomático a cargo de representar la política exterior del país.

Cuestionan que se describiera como “radicalización” identificarse como propalestino

La embajada cuestionó además la caracterización que hicieron tanto el embajador Zaliasnik como el entrevistador David Harris sobre los chilenos de origen palestino cristiano, a quienes describieron como parte de un proceso de “radicalización”.

El comunicado calificó esa interpretación como profundamente objetable, y sostuvo que identificarse como propalestino no constituye radicalización, sino una forma legítima de expresar la identidad y la historia de una familia.

El documento rechazó también que el embajador vinculara esa retórica de radicalización con las relaciones institucionales de la comunidad palestina con el Estado de Palestina y con las visitas oficiales del expresidente Mahmoud Abbas, en el marco de una explicación sobre el aumento del antisemitismo en Chile.

Según la embajada, apoyar a Palestina no constituye antisemitismo, criticar las políticas del Gobierno de Israel no es en sí mismo antisemitismo, y abogar por la autodeterminación palestina no es un discurso de odio.

En el comunicado, la embajada cuestionó además que Zaliasnik pusiera en duda las estimaciones de la población palestina en Chile al compararlas con cifras del “ministerio de salud dirigido por Hamás” y afirmar que la comunidad “juega con los números”.

Para la embajada, esa afirmación descarta la magnitud de las muertes y la destrucción en Gaza, documentada por Naciones Unidas y organismos humanitarios independientes, y trivializa la pérdida de vidas palestinas.

“Se ha producido un cambio en la posición de Chile”, advierte la embajada

“Las declaraciones del embajador, junto con el cambio en el patrón de votación de Chile, nos llevan a concluir que se ha producido un cambio en la posición de Chile. La Embajada considera que una modificación de esa magnitud debería comunicarse por los canales oficiales, y no inferirse de declaraciones en un programa de televisión extranjero“, señalaron.

“El Estado de Palestina valora profundamente su larga amistad con la República de Chile y su compromiso histórico con el derecho internacional, la paz justa y duradera y los derechos inalienables del pueblo palestino“, agregaron.

“Por el valor que atribuimos a esta relación, planteamos estas preocupaciones, confiando en que el Gobierno de Chile brindará las aclaraciones necesarias, preservando el respeto y el diálogo que han caracterizado nuestros vínculos”, cerraron.