Naufragio en el Mediterráneo: Siete muertos y 23 desaparecidos tras volcar un barco con 267 personas

(CNN) – Un operativo de emergencia se desarrolla en el Mediterráneo tras el vuelco de un barco de pasajeros que viajaba desde el norte de Chipre hacia Turquía. El accidente dejó al menos siete personas fallecidas y mantiene la búsqueda de otras 23.

Detalles del siniestro

El Ministerio del Interior turco precisó que el Filo Jet trasladaba 259 pasajeros y ocho tripulantes desde Girne hacia Taşucu cuando empezó a hacer agua a pocas millas de la costa.

El primer ministro de la autoproclamada república turca del norte de Chipre, Ünal Üstel, informó 237 rescatados, ninguno en estado crítico, y atribuyó el vuelco a “las difíciles condiciones meteorológicas”.

Despliegue de rescate

Cuatro embarcaciones de la guardia costera, un barco de pasajeros y dos helicópteros participan en las labores. Los sobrevivientes llegaron al puerto de Girne, donde esperaban varias ambulancias. El presidente del parlamento turco, Numan Kurtulmuş, expresó sus condolencias por el “incidente sumamente trágico”.