Sismo de mediana intensidad se percibió en Putre este domingo: Revisa su profundidad

Un temblor de mediana intensidad se registró pasado el mediodía de este domingo en Putre (Región de Arica y Parinacota).
Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 12:04 horas y tuvo una magnitud de 5.1.
El movimiento telúrico tuvo una latitud de -18.32, longitud de -69.73 y una profundidad de 108.25 kilómetros.
Se localizó a 22.34 kilómetros al suroeste de Putre.
Hasta ahora, Senapred no ha informado sobre posibles afectaciones a la población de la zona o a estructuras.
Hora Local: 2026/08/30 12:04:07, mag: 5.1, Lat: -18.32, Lon: -69.73, Prof: 108.25, Loc : 22.34 km al SO de Putre
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 30, 2026
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