Sismo de mediana intensidad se percibió en Putre este domingo: Revisa su profundidad

Un temblor de mediana intensidad se registró pasado el mediodía de este domingo en Putre (Región de Arica y Parinacota).

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 12:04 horas y tuvo una magnitud de 5.1.

El movimiento telúrico tuvo una latitud de -18.32, longitud de -69.73 y una profundidad de 108.25 kilómetros.

Se localizó a 22.34 kilómetros al suroeste de Putre.

Hasta ahora, Senapred no ha informado sobre posibles afectaciones a la población de la zona o a estructuras.