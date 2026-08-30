Laura Dern entregará el León de Oro a la Trayectoria a George Clooney en el Festival de Venecia

El Festival de Cine de Venecia confirmó que Laura Dern será la encargada de la Laudatio en honor a George Clooney, quien recibirá el León de Oro a la Trayectoria durante la apertura de la 83ª edición del certamen, el miércoles 2 de septiembre en el Lido.

Un homenaje a su triple faceta

Según reportó Variety, la Bienal destacó la carrera del estadounidense como actor, director y productor. Clooney integra el grupo de solo tres personas nominadas en seis categorías distintas del Oscar: mejor película, dirección, actor principal, actor de reparto, guion original y guion adaptado.

La organización también valoró su “compromiso con las causas sociales y humanitarias”.

Historial compartido en el Lido

Dern y Clooney coincidieron este año en el reparto de “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, que compitió en Venecia. La actriz, ganadora del Oscar por “Marriage Story”, ya asumió esta tarea en 2006, cuando el festival premió a David Lynch. El evento se extenderá del 2 al 12 de septiembre.