CMF presenta agenda con 40 propuestas para modernizar el mercado financiero

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó este domingo un informe con un conjunto de propuestas orientadas a modernizar el mercado financiero chileno.

El estudio fue elaborado a partir de un proceso participativo desarrollado durante 2024 y 2025, en el que se recopilaron más de 200 sugerencias provenientes de la industria, la academia y la ciudadanía.

40 propuestas organizadas en tres horizontes de implementación

El análisis distingue entre iniciativas que la Comisión ya decidió incorporar a su agenda regulatoria de corto plazo y un segundo grupo de 40 propuestas que requieren un análisis más extenso, organizadas en tres niveles de prioridad según su horizonte de implementación: de uno a dos años, de dos a cuatro años, y de cuatro a seis años.

Entre las iniciativas de prioridad uno, de corto plazo, destaca la incorporación de estructuras societarias más flexibles en la configuración de series de acciones, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas al mercado bursátil sin descuidar la protección de los inversionistas minoritarios.

En la misma categoría se incluye la incorporación de nuevos mecanismos de exclusión forzosa de accionistas minoritarios en sociedades con alta concentración de propiedad, orientados a facilitar reorganizaciones societarias y entregar mayor certeza jurídica sobre su aplicación.

El informe también contempla, dentro del corto plazo, una modernización del marco legal sobre gobierno corporativo y los deberes fiduciarios de los directorios, con el fin de alinear la normativa chilena con estándares internacionales.

Además, propone esquemas simplificados de transferencias electrónicas para empresas de menor tamaño y microempresarios, y un fortalecimiento del marco regulatorio para activos alternativos dentro de los fondos de inversión.

Mediano plazo: revisión de la Ley de Sociedades Anónimas y régimen de inscripción automática

Entre las propuestas de mediano plazo, de dos a cuatro años, se incluye una revisión integral de la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores, orientada a identificar disposiciones que generen incertidumbres interpretativas, cargas regulatorias innecesarias o vacíos normativos.

En esta misma categoría se propone además un régimen de inscripción automática para emisores recurrentes de renta variable, que buscaría reducir los tiempos y costos asociados a los aumentos de capital.

Asimismo, contempla mecanismos de ahorro automático vinculados al consumo, un régimen proporcional para empresas medianas que participan en el mercado de valores, y una revisión del requisito mínimo de corredores necesarios para operar bolsas de valores en el país.

Largo plazo: gamificación educativa y mayor transparencia en el mercado OTC

Entre las iniciativas de más largo plazo, de cuatro a seis años, se incluyen la incorporación de herramientas de gamificación en la plataforma educativa CMF Educa, la consolidación de estadísticas de ahorro a nivel nacional, y el desarrollo de un marco que facilite el acceso público a información de precios y volúmenes del mercado de derivados extrabursátiles (OTC).

También en el largo plazo, la Comisión propone una revisión de los criterios de valorización de las cuotas de fondos de inversión, de manera que reflejen la naturaleza económica de los activos que los componen, en lugar de depender únicamente de la clasificación regulatoria del vehículo, con el objetivo de reducir distorsiones contables y volatilidad artificial.

Revisa las 40 propuestas de la CMF

Prioridad 1 (corto plazo, 1-2 años) — 14 propuestas

Estructuras societarias flexibles en la configuración de series de acciones

Mecanismos adicionales de exclusión forzosa de accionistas minoritarios

Modernización del marco legal sobre gobierno corporativo y deberes fiduciarios

Fortalecimiento de la información sobre materias sometidas a votación

Reducción de barreras de acceso a otras entidades financieras

Esquemas simplificados de transferencias electrónicas para empresas de menor tamaño (EMT) y microempresarios

Fortalecimiento de la interconexión bursátil local

Modernización del marco regulatorio para los market makers

Fortalecimiento del marco regulatorio para activos alternativos en fondos

Fortalecimiento de la transparencia de costos de intermediación internacional

Modernización del marco regulatorio de la industria de fondos

Marco regulatorio para proveedores de precios con impacto sistémico

Revisión del concepto de inversionistas institucionales extranjeros

Revisión de la clasificación de créditos hipotecarios como instrumentos de renta fija

Prioridad 2 (mediano plazo, 2-4 años) — 14 propuestas

Convergencia de la regulación de prospectos con estándares de IOSCO

Modernización del régimen de competencias entre directorio y junta de accionistas

Revisión integral de la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley de Mercado de Valores

Mecanismos de ahorro automático vinculados al consumo

Identificación y generación de información sobre inversionistas no residentes

Reconocimiento de equivalencia regulatoria bancaria

Mecanismo de stripping para bonos bullet

Régimen de inscripción automática para emisores recurrentes de renta variable

Régimen proporcional para empresas medianas en el mercado de valores

Fortalecimiento del marco legal y la infraestructura de colaterales financieros

Ampliación gradual del modelo BIN Sponsorship

Modelo de plazos por etapas para procesos de apertura

Revisión del requisito mínimo de corredores para operar bolsas

Diferenciación funcional en la industria de gestión de inversiones

Prioridad 3 (largo plazo) — 12 propuestas