Senador Pedro Araya y llamado a evaluar militancia en el PPD: “No tengo ganas de irme, pero si me echan no estaré donde no me quieren”

El senador Pedro Araya abordó el llamado del Partido por la Democracia (PPD) a evaluar su continuar en la colectividad.

Según reveló La Tercera, el Consejo Metropolitano de la tienda habría instado al parlamentario a evaluar su permanencia. Esto, tras la aprobación de un voto político propuesto por el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos.

Y es que, en el marco de la megarreforma y la reforma constitucional de seguridad, han existido cuestionamientos hacia Araya por decisiones individuales que podrían comprometer políticamente al partido.

Bajo ese contexto es que el senador abordó este llamado y afirmó en Mesa Central de T13: “No tengo nada que evaluar, mi actuación es absolutamente correcta; tengo claro cuál es mi domicilio político, pero lo que sí eventualmente vamos a hablar es que no se puede hacer política cuando no se lee, no se discute y uno se queda con titulares; si los partidos políticos y el PPD están pensando en que van a construir política a partir de titulares, no creo que tenga mucho espacio en un partido de ese tipo”.

“No, yo no tengo ganas de irme, pero si me echan, no voy a estar donde no me quieren”, sostuvo.

En la semana, además, en entrevista con La Segunda, Araya sostuvo que, como presidente de la Comisión de Constitución, dará prioridad a la discusión de la agenda de seguridad. Sin embargo, aclaró que “una cosa muy distinta es que perdamos el tiempo en proyectos que no van a ninguna parte y que ni siquiera tienen apoyo en su propio sector”, como, por ejemplo, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.

En dicha entrevista también habló sobre estar dispuesto a “cruzar la vereda”.

Sobre ello, afirmó en Mesa Central que “efectivamente uno puede decir que hay una desafortunada frase que además en el titular no se contextualiza adecuadamente, porque cuando yo estaba hablando de cruzar la vereda me refería, y lo dice la propia entrevista, en materia de seguridad pública”.

“No creo que exista un patrimonio de la izquierda, derecha o independientes para resolver este tema (seguridad) si no tenemos un acuerdo. Me causa cuidado que el Consejo Metropolitano se quede con el titular y no lea la entrevista, porque al final del día, lo único que hace es no ayudar a solucionar problemas y genera, a mi juicio, una polémica artificial y da cuenta de la desconexión de los partidos políticos”, sostuvo Araya.