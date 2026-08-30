PDI detiene al presunto autor del tiroteo en feria libre de La Florida que dejó un muerto y un herido grave

La Policía de Investigaciones capturó al hombre señalado como responsable del ataque a balazos registrado durante la tarde del sábado en la comuna de La Florida. Una persona murió y otra permanece en estado grave tras el incidente.

🔴PDI detiene a imputado por homicidio y homicidio frustrado Detectives de la BH Metropolitana detuvieron a un ciudadano chileno, estableciendo su responsabilidad como autor material de un homicidio y un homicidio frustrado, ocurridos el día de ayer en la comuna de La Florida.… pic.twitter.com/gKl06w9p41 — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 30, 2026

Tres disparos tras una discusión

Según informó la institución en su cuenta de X, el imputado utilizó un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos luego de una discusión en el lugar. La agresión provocó la muerte de un ciudadano peruano y dejó lesionado a un hombre chileno, ambos de 21 años.

Vehículos particulares trasladaron a las víctimas hasta el Hospital Dra. Eloísa Díaz. Allí se confirmó el fallecimiento del joven peruano, mientras el chileno pasó a pabellón de urgencia.

Trabajo conjunto de la BH y el ECOH

Radio Cooperativa reportó que por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Metropolitana y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) asumieron las diligencias que permitieron identificar al sospechoso. El detenido pasará a control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.