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PDI detiene al presunto autor del tiroteo en feria libre de La Florida que dejó un muerto y un herido grave

Por José Ferrada
Funcionarios de la PDI realizan diligencias tras tiroteo registrado en una feria libre de La Florida.

La Policía de Investigaciones capturó al hombre señalado como responsable del ataque a balazos registrado durante la tarde del sábado en la comuna de La Florida. Una persona murió y otra permanece en estado grave tras el incidente.

Tres disparos tras una discusión

Según informó la institución en su cuenta de X, el imputado utilizó un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos luego de una discusión en el lugar. La agresión provocó la muerte de un ciudadano peruano y dejó lesionado a un hombre chileno, ambos de 21 años.

Vehículos particulares trasladaron a las víctimas hasta el Hospital Dra. Eloísa Díaz. Allí se confirmó el fallecimiento del joven peruano, mientras el chileno pasó a pabellón de urgencia.

Trabajo conjunto de la BH y el ECOH

Radio Cooperativa reportó que por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Metropolitana y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) asumieron las diligencias que permitieron identificar al sospechoso. El detenido pasará a control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.

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