Había sido detenido más de 70 veces: Prisión preventiva para imputado por ataque con arma blanca en tren de Valparaíso

Un imputado por un robo con violencia ocurrido al interior de un vagón del Metro de Valparaíso quedó en prisión preventiva, luego de ser detenido y formalizado por hechos registrados el pasado 15 de agosto.

En esa ocasión, el sujeto atacó con un arma blanca a un pasajero para sustraer sus pertenencias y posteriormente causó daños en el tren, fracturando un vidrio para darse a la fuga, según consignó La Tercera.

A raíz de estos hechos, el Ministerio Público, en coordinación con la Sección de Investigación Policial de la 2ª Comisaría de Valparaíso Central, logró individualizar al autor y tramitar la orden judicial de detención correspondiente.

El 28 de agosto, el individuo fue detenido por personal de la 3ª Comisaría Norte por el delito de hurto.

Al pasar a su control de detención, fue formalizado por el robo al interior del tren y por el hurto flagrante, además de imputársele otras dos órdenes de aprehensión que mantenía vigentes por los delitos de homicidio y robo por sorpresa.

De acuerdo con la información entregada, el imputado registra 72 detenciones anteriores y reiteradas causas por diversos delitos violentos.

El tribunal decretó finalmente la prisión preventiva como medida cautelar.