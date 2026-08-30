SHOA descarta tsunami para las costas chilenas tras sismo 5.1 en Putre

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas tras el temblor registrado este domingo en la Región de Arica y Parinacota.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó la institución en su página web.

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 12:04 horas y tuvo una magnitud de 5.1.

El movimiento telúrico tuvo una latitud de -18.32, longitud de -69.73 y una profundidad de 108.25 kilómetros.

Se localizó a 22.34 kilómetros al suroeste de Putre.

Hasta ahora, Senapred no ha informado sobre posibles afectaciones a la población de la zona o a estructuras.