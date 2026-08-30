Criteria: 42% cree que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y el 40% respalda crear un nuevo estado de excepción constitucional

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente al último fin de semana de agosto, reveló que un 42% (+3) cree que el Gobierno no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, mientras que un 30% considera que tiene algunas ideas claras, pero no un plan claro, y el 19% (-3) dice que sí hay un plan claro.
Respecto a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional, el que podría extenderse por hasta 240 días, un 49% rechaza la idea y un 40% la respalda.
Por otro lado, un 53% de los encuestados señaló apoyar modificaciones a la Constitución para reforzar las medidas de seguridad y un 36% las rechaza.
Respecto a condenados por crimen organizado o terrorismo, el 74% respondió que en delitos de esa gravedad debe priorizarse la sanción por sobre la reinserción social.
Sobre el acceso a la salud para dichas personas, un 51% piensa que es necesario garantizarlo y un 49% considera que la gravedad del delito justifica quitar esas prestaciones.
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