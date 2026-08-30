Islandia rechaza en referéndum la adhesión a la Unión Europea y frena las negociaciones con Bruselas

(CNN) – Los islandeses votaron por mantenerse fuera de la Unión Europea, según informó este domingo la cadena RUV. El resultado rechaza el impulso oficialista para reabrir las conversaciones de adhesión y respalda a quienes sostuvieron que las aguas pesqueras del país resultaban demasiado importantes como para arriesgarlas. Aunque restan votos por escrutar en una circunscripción, el medio descartó cambios en el desenlace.

Un revés para Bruselas

La decisión genera decepción en la UE, donde algunos funcionarios veían a la nación insular de 40.000 habitantes como un caso de bajo riesgo capaz de reducir el escepticismo frente a la ampliación del bloque y reforzar su posición estratégica en el Ártico.

El Ejecutivo presentó la adhesión como un escudo frente a las guerras comerciales y la rivalidad ártica. La primera ministra Kristrún Frostadóttir planteó la consulta como un momento de “ahora o nunca” y advirtió que un rechazo dejaría el tema fuera de la agenda. Tras votar en Reikiavik, señaló: “Este es un gran día. Hemos estado esperando esto durante años para poder votar”.

Islandia solicitó por primera vez su ingreso en 2009, durante la crisis financiera, aunque un gobierno euroescéptico cerró las negociaciones en 2013.

Tasas de interés y soberanía

El debate interno giró en torno al costo de la vida más que a la seguridad. La tasa del banco central islandés alcanza el 8%, frente al 2,25% del Banco Central Europeo, argumento central del sector partidario del ingreso. El economista jefe Vilhjálmur Hilmarsson, del sindicato Viska, indicó que la adhesión “no resolvería los defectos estructurales de Islandia, pero podría convertirse en un catalizador para una economía más saludable”.

La líder opositora Guðrún Hafsteinsdóttir, quien encabezó la campaña del “no”, replicó: “Estos no son problemas que Bruselas vaya a resolver por nosotros”. Sobre las cuotas pesqueras, que la UE asigna según patrones históricos, desconfió de las garantías: “Sé que la Unión Europea hará algunas promesas de cierta flexibilidad, especialmente al principio, pero sabemos que no será para siempre”.