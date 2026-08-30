Dos menores de edad fueron detenidos tras encerrona en Pudahuel: Uno de ellos intentó atropellar a carabineros

Dos adolescentes fueron detenidos tras realizar una encerrona en Pudahuel (Región Metropolitana). Uno de ellos, además, quedó herido tras intentar atropellar a carabineros.

Los hechos comenzaron en calle Valparaíso en la mencionada comuna, donde un grupo de sujetos que se trasladaban en auto Renault hicieron una encerrona y robaron un vehículo Toyota.

Debido al GPS del primer automóvil, funcionarios policiales dieron con su ubicación en José Tobías con avenida Carrascal, lugar donde intentaron realizar un nuevo robo. Sin embargo, se dieron a la fuga.

Según información policial, los dos vehículos fueron interceptados en Pasaje María Quindos con Pasaje María Román, en Quinta Normal.

Entre 5 y 6 sujetos se bajaron de los autos para intentar escapar a pie. Fue en ese momento cuando los efectivos policiales lograron la detención de I.D.Q.M., chileno menor de edad y con antecedentes policiales, y quien se trasladaba en el Toyota.

De manera paralela, los carabineros intentaban fiscalizar al conductor del Renault, quien dirigió el auto hacia el funcionario con la intención de atropellarlo. En ese momento, el carabinero usó su armamento de servicio y efectuó tres disparos.

El conductor de iniciales R.A.H.P., chileno, menor de edad, sin antecedentes policiales, resultó con lesiones por impacto balístico en su mano izquierda. Fue detenido y luego trasladado a un centro asistencial.

Tras los hechos, la víctima propietaria del Toyota llegó hasta el lugar y reconoció a los detenidos como los antisociales que le habían robado su auto a la salida de su domicilio.