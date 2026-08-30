Circulan supuestas fotos de Maduro tras el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

(EFE) – Las redes sociales del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro difundieron este domingo un grupo de supuestas fotografías presentadas como un “pequeño regalo de amor y esperanza”. En las imágenes aparece con pantalón y sudadera gris, y el registro lleva fecha del 25 de junio pasado.

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El mensaje difundido por el chavismo

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, señala el texto que acompaña la publicación, la cual invita a la militancia a recibir el gesto “con alegría y esperanza”. El mensaje cierra con una mención a su esposa: “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

El material circuló en distintas plataformas y fue replicado por dirigentes del oficialismo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, a través de Instagram.

Maduro y Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos durante una operación militar en Caracas el 3 de enero. El exmandatario enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras Flores responde por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas.

Acuerdo petrolero y protestas en Caracas

Ambos países retomaron relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura. El sábado, la mandataria encargada Delcy Rodríguez detalló que el pacto petrolero con Washington tendrá una vigencia de 25 años y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. La autoridad agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Ese mismo día, un grupo de simpatizantes chavistas se manifestó en el centro de Caracas para rechazar la presencia estadounidense en el país y exigir la liberación de Maduro y Flores.