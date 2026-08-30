Riada en Nepal: Los fallecidos llegan a 804 y más de 3.000 personas siguen sin localizar

(EFE) – La Policía de Nepal difundió este domingo un nuevo balance que eleva a 788 los fallecidos en territorio nepalí tras la violenta riada del miércoles pasado. Sumados los 16 decesos informados por China, el total asciende a 804 víctimas fatales a ambos lados de la frontera.

El reporte mantiene sin variación las cifras previas de 239 heridos y 2.502 personas sin localizar en Nepal. Las autoridades chinas, por su parte, contabilizan 546 desaparecidos, lo que arroja un total conjunto de 3.048 personas cuyo paradero se desconoce, entre ellas centenares de turistas extranjeros y al menos dos ciudadanos españoles.

Rescates y búsqueda en centrales hidroeléctricas

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía trabajan en la quinta jornada de operativos. La prioridad apunta a los proyectos hidroeléctricos que quedaron sepultados, donde se teme que permanezcan atrapados más de 900 trabajadores.

Hasta ahora, Nepal reporta 8.730 personas rescatadas, cifra que incluye 279 evacuaciones en helicóptero desde las instalaciones energéticas y 227 extranjeros. El Gobierno recibió bolsas herméticas para cadáveres desde socios internacionales y advirtió que los datos sobre víctimas, desaparecidos y daños continuarán modificándose conforme avancen las tareas de verificación.

Cuerpos sin identificar y situación en el Tíbet

Los restos que aún no cuentan con identificación permanecen en 21 hospitales de distintos distritos. Ante el avanzado estado de descomposición, ya comenzaron los enterramientos de parte de ellos.

En paralelo, el Ministerio chino de Gestión de Emergencias informó que la represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada inició su desagüe de manera natural. Según el último reporte oficial, la formación se encuentra “prácticamente vaciada” en el suroeste del Tíbet.