Rangers sobrevive en base a épicas: Vence a Unión Española y mantiene vivo el milagro de salvar la categoría

De 9 meses sin triunfos a dos victorias al hilo. Rangers de Talca revivió.
Uno de los grandes animadores del fútbol chileno, se aferra a la permanencia.
En un sólido partido, en calidad de visitante, logró vencer a Unión Española por la mínima y recortó puntos ante Santa Cruz.
A falta de 8 partidos, los dirigidos por Ivo Bassay están a solo 5 puntos del cuadro de la Sexta Región. En un momento, estuvieron a 11.
El piduco no se rinde y enciende la ilusión que parecía casi imposible.
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