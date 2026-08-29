Rangers sobrevive en base a épicas: Vence a Unión Española y mantiene vivo el milagro de salvar la categoría

De 9 meses sin triunfos a dos victorias al hilo. Rangers de Talca revivió.

Uno de los grandes animadores del fútbol chileno, se aferra a la permanencia.

En un sólido partido, en calidad de visitante, logró vencer a Unión Española por la mínima y recortó puntos ante Santa Cruz.

A falta de 8 partidos, los dirigidos por Ivo Bassay están a solo 5 puntos del cuadro de la Sexta Región. En un momento, estuvieron a 11.

El piduco no se rinde y enciende la ilusión que parecía casi imposible.