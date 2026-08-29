Identifican a tres personas como autores del crimen de carabinero en Renca

Carabineros logró identificar a tres autores del homicidio de un funcionario policial que se encontraba de franco, ocurrido este jueves en la comuna de Renca.

El hallazgo se hizo a partir de diversas diligencias investigativas y pericias realizadas en coordinación con la Fiscalía del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), según consignó T13.

El hecho se registró en calle 21 de Mayo, cerca de las 19:30 horas, cuando el carabinero, identificado como el cabo segundo Alejandro Ortiz, se encontraba en su camioneta particular.

En ese momento, tres sujetos lo habrían abordado y disparado en reiteradas ocasiones, provocando su muerte en el lugar producto de la gravedad de las lesiones.

Los autores tienen orden de detención y alerta de Interpol

Según explicaron desde Carabineros, los tres autores materiales del delito ya están plenamente identificados y cuentan con orden de detención vigente y alerta de ubicación de Interpol.

La institución precisó que se trata de tres hombres chilenos, mayores de edad, con antecedentes previos por delitos violentos, receptación, porte de arma de fuego y robo, a quienes describió como parte de una banda criminal.

“Vamos a difundir sus identidades para pedir a la ciudadanía que nos colabore y nos entregue información referente al paradero de estas personas que están plenamente identificadas”, afirmaron desde Carabineros.

Tres personas más fueron detenidas por prestar cobertura al grupo

En paralelo a la búsqueda de los autores materiales, Carabineros informó que ha detenido a tres personas por prestar cobertura al grupo delictual.

Según la institución, los detenidos son responsables de portar el arma que causó la muerte del carabinero, de prestar apoyo logístico para que los sospechosos se escondieran y cambiaran de ropa, y de inutilizar evidencia, en este caso el vehículo utilizado por los sujetos, que fue incendiado en la comuna de Quilicura.

“Acá no solamente existen los autores materiales, porque también existen, se da como parte de la organización criminal, aquellos que también colaboran“, agregaron.

“Todas las personas que le están prestando cobertura o que le vayan a prestar, van a ser perseguidos por Carabineros de Chile y por el Ministerio Público, y van a ser sometidos también de igual forma como parte de la organización criminal que le quita la vida a nuestro carabinero”, especificaron desde la institución.

El arma homicida fue incautada y sometida a cotejos balísticos

Carabineros detalló que el día anterior se detuvo en la vía pública a un familiar de uno de los señalados como autores materiales, procedimiento en el que se incautó el arma homicida, la cual ya fue sometida a cotejos balísticos por el laboratorio de criminalística que confirmaron su relación con el crimen.

Los allanamientos realizados en el marco de la investigación se concentraron principalmente en el sector norte de la Región Metropolitana.

Respecto a las diligencias que permitieron identificar a los involucrados, la institución señaló que se basaron principalmente en declaraciones de testigos, incluidos testigos reservados, además del seguimiento de cámaras de vigilancia y otras técnicas especiales de investigación.

Sobre las circunstancias que llevaron al carabinero hasta Renca, proveniente de una actividad en la comuna de Cerrillos, Carabineros indicó que aún se manejan varias hipótesis investigativas, sin que exista hasta el momento una línea de investigación establecida.

Llamado a la ciudadanía a entregar información

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a entregar información sobre el paradero de los tres sospechosos a través de los canales oficiales de Carabineros de Chile.

Asimismo, enfatizaron que la persecución no se limita a los autores materiales, sino que continuará también contra todas las personas que les hayan prestado o les presten cobertura, a quienes consideró parte de la organización criminal responsable del homicidio.