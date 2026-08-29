Collahuasi anuncia plan de $3.000 millones para reparar infraestructura dañada por lluvias en Tarapacá

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi anunció un plan de apoyo por $3.000 millones destinado a la reparación de infraestructura pública dañada por el sistema frontal que afectó a la Región de Tarapacá.

El anuncio se realizó en conjunto con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá y los municipios de Iquique y Alto Hospicio.

Salud primaria: reparación de cuatro centros de salud familiar

El plan contempla cuatro líneas de acción. La primera corresponde a salud primaria, con la reparación de techumbres y sistemas eléctricos en cuatro centros de salud familiar, dos ubicados en Iquique y dos en Alto Hospicio, con el objetivo de recuperar la continuidad de la atención a pacientes.

La segunda línea apunta al Paseo Baquedano, cuyas veredas de madera resultaron dañadas por las lluvias. La intervención contempla un cambio de materialidad, reemplazando la madera por un material distinto que resista de mejor forma futuros eventos climáticos.

El tercer frente es el Complejo Aduanero El Loa, que según la compañía quedó prácticamente inutilizable tras las precipitaciones. Ahí se instalará infraestructura modular para habilitar en el corto plazo las dependencias de Carabineros y del Servicio Nacional de Aduanas.

El cuarto eje del plan corresponde al bacheo y recuperación de calzadas en Iquique, en coordinación con los programas de pavimentación que ya ejecutan el Gobierno Regional y los municipios.

Collahuasi y la Delegación Presidencial de Tarapacá activan plan de apoyo tras las lluvias en #Tarapacá:

💸 $3.000 millones invertidos vía Fundación Collahuasi, Reparación de 4 centros de salud primaria, Arreglo de baches y veredas, Obras en Complejo El Loa

¡Unidos por la región! pic.twitter.com/Kxfwd7TofK — Delegación Presidencial Regional de Tarapacá (@DPRTarapaca) August 29, 2026

Las obras serán ejecutadas directamente por la Fundación Collahuasi

A diferencia de otros aportes públicos, las obras serán financiadas y ejecutadas de forma directa por la Fundación Collahuasi, sin licitaciones públicas ni transferencias de fondos a organismos del Estado, con el objetivo de agilizar los tiempos de ejecución.

El gerente de relacionamiento con el entorno de Collahuasi, Gaetano Manniello, señaló que ante la contingencia es clave sumar capacidades y avanzar en soluciones concretas, y detalló que la prioridad de la iniciativa será normalizar la atención en los centros de salud, en paralelo al mejoramiento vial y la recuperación de infraestructura relevante para la comunidad.

La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, sostuvo que la Delegación está articulando y coordinando los esfuerzos necesarios para avanzar en la recuperación de la región, y agradeció a Collahuasi por sumarse con este plan, que además busca generar oportunidades para trabajadores y empresas locales.