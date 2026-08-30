Carabineros difunde identidades de los tres sospechosos por crimen de funcionario policial en Renca: Gobierno pidió colaboración

Carabineros difundió fotografías de los tres sospechosos por el crimen del cabo Alejandro Ortiz el miércoles recién pasado en Renca.

Se trata de Francisco Javier Rivera Galaz (31), alias “Franci”, Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29), alias “Chureja” y Demmis Alexei Barrera Alarcón (36), alias “Denis”.

Respecto a los tres, la institución afirmó que son “individuos de interés en el marco de una investigación por homicidio. Su colaboración puede ser clave para la prevención de delitos y la seguridad de nuestra comunidad. No intente enfrentarlo ni intervenir. Cualquier información debe ser comunicada a Carabineros de Chile”.

Según detallaron las autoridades, Rivera, Valdivia y Barrera estarían directamente involucrados en los disparos que terminaron con la vida del funcionario policial.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló: “Solicitamos a toda la ciudadanía que, si reconoce a alguno de ellos o tiene información sobre su paradero, denuncie inmediatamente a Carabineros al 133 o directamente al OS9 al 2 2922 1070. Las policías están tras sus pasos y los de sus encubridores para llevarlos a la justicia”.

Por este mismo hecho ya se logró la detención de otros tres individuos que habrían colaborado con los autores materiales para huir de la justicia.