Pulso Ciudadano: La aprobación de Kast llega a 33,8% y la desaprobación se mantiene en 54,4%

La medición de Pulso Ciudadano conocida este domingo ubica el respaldo al presidente José Antonio Kast en 33,8%, cifra que contrasta con el 54,4% de desaprobación registrado en el mismo estudio.

Variación tras el piso de julio

Según reportó Radio Bío Bío, el resultado marca una diferencia relevante frente a julio, mes en que el mandatario tocó su punto más bajo con 25,6% de aprobación en esta misma encuesta.

La variación implica una recuperación de 8,2 puntos porcentuales, el mayor movimiento al alza desde el inicio de su mandato.

Opiniones sobre la reforma de seguridad

El sondeo también midió la recepción de la Reforma Constitucional de Seguridad, iniciativa impulsada por el ministro Martín Arrau y eje central del programa del Gobierno.

Un 39,2% de los encuestados manifiesta acuerdo con la propuesta, mientras un 29,2% la rechaza. El grupo restante, equivalente al 31,6%, no expresa una postura definida y se ubica en la opción intermedia.