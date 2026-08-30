Un muerto y cinco heridos por la caída de un cartel en el evento cristiano Big Church Festival

Un pastor de 41 años murió y otras cinco personas resultaron heridas tras el desplome de un gran cartel en el Big Church Festival, el encuentro de música cristiana más masivo del Reino Unido.

La policía de Sussex identificó a la víctima como Robert Guanco, líder de la iglesia Jesus The Living Water Church en Eastbourne, quien falleció en el lugar.

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Heridos y diligencias policiales

Según reportó NME, el Servicio de Ambulancias de la Costa Sureste atendió a cinco personas en terreno y derivó a cuatro a hospitales locales, dos con lesiones graves.

La causa del derrumbe permanece sin determinar: la policía reúne pruebas junto al Consejo del Distrito de Horsham, mientras la Ejecutiva de Salud y Seguridad también recibió el reporte. Las autoridades solicitan videos de los asistentes bajo la denominación Operación Igloo.

Festival cancelado

Los organizadores cancelaron la totalidad del evento, que congregaba a 40.000 personas con entradas agotadas hasta el domingo. “Estamos desconsolados”, señalaron. La arzobispo de Canterbury, Dame Sarah Mullally, expresó su conmoción. La organización informará sobre los reembolsos próximamente.