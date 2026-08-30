Fiscalía logra prisión preventiva por doble homicidio en La Florida en menos de 24 horas

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano logró este sábado la prisión preventiva de un imputado por un doble homicidio registrado durante la tarde del jueves 28 de agosto en la comuna de La Florida, en un plazo de menos de 24 horas desde la detención del sospechoso.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13 horas, en la esquina de Las Prímulas con Los Azahares, donde las víctimas se encontraban junto a un amigo.

En ese momento, fueron abordadas por dos personas, quienes comenzaron a agredirlas con un objeto contundente y efectuaron múltiples disparos.

Ambas víctimas, un ciudadano peruano y un ciudadano chileno, fueron trasladadas hasta un centro asistencial, donde se constató la muerte del primero, mientras el segundo se mantiene en riesgo vital.

Al sitio del suceso concurrió el ECOH de la Región Metropolitana para liderar la investigación, en conjunto con la Brigada de Homicidios.

Durante la noche del jueves se logró establecer la identidad de uno de los autores del hecho, quien fue detenido en un centro de salud y puesto a disposición del 14° Juzgado de Garantía de Santiago este viernes 29 de agosto.

La fiscal del ECOH Metropolitano, Arlin Flores, formalizó la investigación en contra del imputado por dos delitos de homicidio, uno consumado y otro en calidad de frustrado.

Según explicó, el tribunal estimó suficientemente acreditados tanto los delitos como la participación del imputado en los hechos, por lo que quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

“El tribunal estimó suficientemente por acreditado tanto los delitos como la participación del imputado, quedando el mismo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo de investigación otorgado por el tribunal es de 90 días”, señaló Flores.