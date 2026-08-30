Tras decreto de Trump: Google Maps de EE. UU. cambió nombre del lago Ontario a “lago América”

(CNN) — Quienes busquen el lago Ontario en Google Maps desde Estados Unidos ya no podrán encontrarlo con ese nombre desde este fin de semana.

Los usuarios en el país ahora verán el más pequeño de los Grandes Lagos identificado como “lago América” en esa plataforma, después de que el presidente Donald Trump firmara el jueves un decreto que ordena cambiar la forma en que el Gobierno de EE. UU. se refiere al lago, en medio de su tensa guerra comercial con Canadá.

“El Sistema de Información de Nombres Geográficos de EE. UU. (GNIS) cambió formalmente el nombre de ‘Lake Ontario’ a ‘Lake America’ en Estados Unidos”, dijo Google en un comunicado el sábado. “Como actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en fuentes oficiales del Gobierno, que en EE. UU. es el GNIS, las personas que usen Maps en EE. UU. verán ‘Lake America’, mientras que quienes estén en Canadá seguirán viendo ‘Lake Ontario’”.

La compañía añadió que los usuarios que no estén en EE. UU. ni en Canadá verán el nombre del lago de ambas formas, con “lago América” entre paréntesis después de “lago Ontario”.

Google dijo que los cambios siguen su “política de larga data para masas de agua cuyos nombres varían de un país a otro”.

Este domingo, funcionarios del Gobierno de Trump celebraron el cambio en redes sociales. El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió: “¡Es oficial! LAGO AMÉRICA en Google Maps”.

Trump publicó un enlace a un artículo sobre el cambio.

El lago Ontario está bajo control compartido de Canadá y Estados Unidos, según el Tratado de Aguas Limítrofes, que entró en vigor a principios del siglo XX para prevenir y resolver disputas sobre el uso de las aguas compartidas.

Aunque Trump tiene amplias facultades para determinar cómo el Gobierno de EE. UU. se refiere a accidentes geográficos, no puede obligar a otros países a hacer lo mismo.

Los funcionarios canadienses lo han dejado claro.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que su país llamará “para siempre” lago Ontario al lago que se extiende a ambos lados de la frontera entre los dos países.

El sábado, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, fue más allá en su postura desafiante al presentar un cartel en el lado canadiense del lago con “Lake Ontario” en letras grandes, seguido de “Ahora y siempre”.

Luego publicó un video en redes sociales sobre el tema, de pie frente al cartel, en el que dijo: “Seamos claros: mucho antes del presidente Trump, este lago se llamaba lago Ontario. Y mucho después de que Trump se haya ido, seguirá llamándose lago Ontario”.

El decreto de Trump es su más reciente cambio de nombre geográfico. El presidente impulsó el cambio de “Golfo de México” a “Golfo de América” en su primer día de regreso al cargo, en enero de 2024. Google hizo lo mismo y publicó un comunicado similar en el que señaló que había adoptado ese cambio de nombre.

Alternativas a Google Maps, entre ellas Waze y Apple Maps, seguían identificando el lago como “lago Ontario” hasta la tarde de este domingo. MapQuest informó rápidamente a sus usuarios en una publicación en redes sociales el jueves: “No vamos a cambiarlo”.