Tornado en Yungay deja 63 personas afectadas, 12 damnificadas y una vivienda destruida

Senapred Ñuble entregó una actualización sobre la situación en la comuna de Yungay, tras el tornado registrado en la zona.

Según informó el organismo a través de su director, Cristian Matus, se mantiene el trabajo de evaluación y rehabilitación en los sectores afectados, mientras los avisos y alertas meteorológicas asociados al evento ya fueron cancelados por la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el tornado dejó 63 personas afectadas y 12 damnificadas en la comuna.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se registran 63 personas afectadas, 12 damnificadas, 7 viviendas con daño mayor no habitable, una vivienda destruida y 17 que permanecen en evaluación“, detalló Matus.

Una vivienda destruida y siete con daño mayor

En cuanto a viviendas, se contabilizan siete con daño mayor que las hace no habitables, una vivienda destruida y 17 que permanecen en evaluación.

Durante la jornada del sábado, Senapred Ñuble entregó elementos de ayuda de emergencia a la municipalidad de Yungay, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por el evento.

El organismo informó que continúa coordinando los recursos que se requieran de acuerdo con el levantamiento de afectación que realiza el nivel local, considerando la entrega de viviendas de emergencia y otros apoyos necesarios para las familias damnificadas.