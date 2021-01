(CNN) – Muchas cosas que se cancelaron en 2020 regresarán en 2021. Al menos, tentativamente.

Además, la mayoría de las actividades cotidianas que antes dábamos por sentadas pueden regresar paulatinamente a nuestras vida. Si todo sale bien, podemos atrevernos a esperar en 2021 todo lo que aparece en esta lista.

Los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron pospuestos debido a la pandemia, pero ahora están programados para julio de 2021. Puede que el evento no se parezca a las versiones del pasado, pues el Comité Olímpico Internacional dijo que será un “enfoque más simple y restringido”.

El róver Perseverance de la NASA aterriza en Marte

Marte tendrá un pequeño habitante cuando el róver Perseverance, de la NASA, aterrice en febrero. Al igual que sus encantadores predecesores en el Programa de Exploración de Marte, el Perseverance sin duda tendrá a todo un séquito de fans terrestre siguiéndolo.

Eurocopa UEFA

Se suponía que este torneo de fútbol cuatrienal se celebraría en 2020. Además, se esperaba que fuera uno especial para conmemorar el aniversario número 60 del concurso. Pero no te preocupes, ¡seguirá siendo especial cuando comience este verano! En lugar de una región anfitriona, el campeonato se realizará en 12 países anfitriones de Europa, desde España hasta Rumanía y Rusia.

El aniversario número 50 de Walt Disney World

Hablando de hitos, el 1 de octubre se cumple el aniversario número 50 de Walt Disney World. El parque también revelará muchas cosas nuevas para disfrutar. Entre ellas, una atracción de Ratatoiulle, otra de Guardianes de la Galaxia y una más de Tron.

Nuevas políticas y acciones climáticas

Se suponía que 2020 sería el año en que los planes climáticos del mundo se encaminarían, pero no ocurrió, aunque el 2021 podría ser mejor. La Unión Europea selló los planes para reducir las emisiones de carbono y destinar miles de millones a alternativas de energía limpia. China, el mayor contaminador del mundo, se comprometió a lograr una huella de carbono cero para 2060. Japón, Corea del Sur y Canadá hicieron promesas similares para la reducción de combustibles fósiles. Y es posible que veamos más decisiones positivas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, este noviembre.

La toma de posesión presidencial en EE.UU.

Todos los ojos estarán puestos en Estados Unidos en enero, cuando Joe Biden asuma el cargo. Mientras tanto, Kamala Harris hará todo tipo de historia cuando asuma el cargo como la primera mujer y la primera mujer negra en ser vicepresidenta de Estados Unidos.

Nuevos programas de televisión

Si ya has visto todo lo que hay en Netflix, ¡no temas! Será un año televisivo muy fructífero. La tan esperada reunión de Friends está programada para emitirse en marzo. Una nueva versión de Fresh Prince of Bel-Air llegará a Peacock. También, Netflix está desarrollando una versión en vivo del anime clásico Cowboy Bebop. Y Disney+ lanzará lo que se siente como un millón de programas y conceptos nuevos.

Nuevas películas

¿Por dónde empezar? Respira hondo: Dune, con Timothee Chalamet; Cenicienta, con Billy Porter; una nueva versión de Coming to America, con Eddie Murphy. Una nueva película de Bond, No Time to Die. Una nueva entrega de Fantastic Beasts y de Black Widow. Además, Warner transmitirá sus nuevas películas en HBO Max el mismo día que lleguen a los cines.

Tom Cruise va al espacio

Además de protagonizar la próxima película Top Gun: Maverick, Tom Cruise despegará, literalmente, cuando trabaje en la primera película narrativa que se filmará en el espacio exterior. Con la ayuda de la NASA y SpaceX de Elon Musk, Cruise viajará a la Estación Espacial Internacional para trabajar en el proyecto este año.

6G

Un nuevo avance se vivirá en los estándares tecnológicos para redes celulares. Japón y Corea ya están trabajando en capacidades 6G. Esta próxima generación ayudará a mejorar cosas como el trabajo remoto y el aprendizaje a distancia, así como actividades más futuristas como los hologramas y la realidad virtual y aumentada.

Inteligencia artificial

La tecnología de inteligencia artificial ha sido un gran punto de enfoque durante un tiempo, pero en 2021 la veremos aparecer en aún más lugares. Y no, no de una manera aterradora al estilo de Black Mirror. Esta tecnología ayudará a más empresas a tomar decisiones más inteligentes sobre el comportamiento de los clientes. Wilson Pang, director de Tecnología de Appen, dijo a la revista Forbes que espera que en 2021 más empresas aborden los problemas preocupantes de sesgo en las tecnologías de inteligencia artificial, para que los innovadores la puedan desarrollar de manera responsable.

Entregas con drones

Walmart, Amazon, UPS y otras compañías están intensificando sus apuestas por los drones, así que no te sorprendas si los paquetes comienzan a llegar pronto a tu puerta. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar nuevas reglas sobre “aviones no tripulados”, que promoverán “la integración de drones en el sistema del espacio aéreo nacional”. El servicio de entrega de drones de Amazon, Prime Air, recibió el impulso de la FAA a principios de 2020.

La reina Isabel cumple 95 años

La reina Isabel II ya es la monarca con el reinado más largo en la historia británica. El 21 de abril de 2021 celebrará un logro igualmente impresionante: ¡cumplir 95 años!