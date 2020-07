Hace exactos 25 años de un día como hoy, pero de 1995, Raimundo Tupper Infante se quitó la vida durante una gira de la UC en Costa Rica, tras lanzarse del noveno piso del hotel donde se hospedaba el equipo.

El lateral, capitán cruzado y seleccionado nacional, partía de este mundo a sus 26 años, tras decidir acabar con su vida producto de una profunda depresión.

Ricardo Lunari, volante argentino de gran pasar en la UC, reflexionó sobre la tristeza por la abrupta pérdida de su compañero: “No volví a tener un día así, tan triste, en el aspecto deportivo ni con la gente que conocí y compartí dentro de una cancha de fútbol. Sin lugar a dudas, no hubo nada que se le acerque siquiera un poco al dolor que representó la muerte de Raimundo”.

Lee también: Gary golpeó la mesa ante la polémica en la UC: “Chapa es nuestro capitán, se lo ha ganado”

En las imágenes del recuerdo se ven algunos jugadores de la UC de aquel entonces, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno, con figuras como Alberto “Beto” Acosta y Néstor “Pipo” Gorosito. Incluso, un joven Marcelo Salas estuvo en el doloroso momento.

Tupper inspiraba respeto y aprecio en todas las canchas donde jugó, un respeto ganado gracias a su forma de actuar tanto dentro del terreno de juego como fuera de él, con la lealtad como uno de sus principales adjetivos.

Así lo reconoció Juan Tagle, presidente de Cruzados: “Representó todos los valores que nosotros queremos impregnar en nuestros jugadores, por la manera en que jugaba, por su estilo de juego, por su caballerosidad y por la forma en que siempre se comportó con sus compañeros y rivales”, expresó.

La depresión en los ’90

La sorpresa por la muerte de Raimundo Tupper no fue menor, ya que se trataba de un futbolista exitoso, con toda una carrera por delante. Un hecho que era aún más difícil de anticipar en una época de mediados de los 90’, según afirmó la psicóloga clínica, Pamela Quezada.

“Antes de la muerte de Tupper, todo lo que tenía que ver con depresión estaba muy asociado a alguien que había fracasado laboralmente, en su matrimonio, , evaluó.

Lee también: “No merece representarnos”: Nico Castillo criticó duramente a Chapa Fuenzalida por declaraciones sobre la UC

“La muerte de él vino a poner en la conversación que efectivamente hay personas que son exitosas, que les va muy bien y que son queridas, pero que también pueden suicidarse”, destacó la especialista en psicología.

La número 14

Hoy en día el complejo deportivo donde se ubica el Estadio San Carlos de Apoquindo lleva el nombre del ex futbolista, con una cruz y un memorial en las alturas que lo recuerdan.

Cada partido de la UC es acompañado por la hinchada y sus cánticos, donde entonan la emotiva canción que trae de vuelta la figura del ídolo: “Los jugadores la van a mojar, porque al Mumo Tupper no lo vamos a olvidar”, reza el himno.

Ese grupo de hinchas son algunos de los que piden el retiro de la camiseta número 14, la emblemática del Mumo, la que siempre usó y le identificó.

“Sería increíble que lo hicieran, pero me parece que no me corresponde a mí plantearlo ni pedirlo. Es algo que tiene que nacer desde el interior del club”, señaló Andrés Tupper, ex presidente de la rama de fútbol de la UC y hermano de Raimundo.

La propuesta está planteada, pero, como explicó su hermano, la idea debe nacer del club y dirigencia actual en lo que sería un homenaje hacia un jugador de la cantera, quien encarnó el ADN cruzado cada vez que se colocó la franja sobre su pecho.