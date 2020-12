(CNN) – Miley Cyrus visitó el programa SiriusXM de Howard Stern el miércoles, donde habló sobre su matrimonio con Liam Hemsworth y por qué terminó poco después de que un incendio en Malibú destruyera su casa en 2018.

“Soy una persona intensa y no quiero sentarme con eso y no quiero ir, ya sabes, ‘¿Qué propósito podría tener esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo”, dijo la cantante, quien agregó que “realmente lo amo y lo amaba mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré”.

Los dos mantuvieron una relación durante casi una década antes de casarse en 2018. Cyrus le dijo a Stern que al final había “demasiado conflicto”.

“Cuando llego a casa, quiero que alguien me apoye”, dijo, y agregó: “no me divierto con el drama o las peleas”.

Ahora, mientras está en casa la mayor parte del tiempo debido a la pandemia de coronavirus, Cyrus dijo que no está saliendo mucho y, aunque tuvo un descanso y tomó algunas bebidas, ahora está sobria de nuevo.

“Siempre soy sincera”, compartió Cyrus. “Y mucha gente, su sobriedad se rompió durante este tiempo. Yo era uno de ellos. Afortunadamente, no he vuelto a consumir drogas, pero estaba bebiendo durante la pandemia“.

Cyrus agregó que quiere vivir una vida plena, y dijo: “No aceptaré a nadie ni a nada que me haga no alcanzar mi máximo potencial”.