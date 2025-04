Meghan Trainor admite uso de inyecciones para adelgazar y denuncia presión estética: “Así es ser mujer en la industria musical”

La artista Meghan Trainor, conocida por éxitos como “All About That Bass”, compartió detalles sobre su reciente transformación corporal y reveló haber utilizado un medicamento para perder peso tras su maternidad.

Meghan Trainor abordó públicamente su reciente transformación física. Y en esa misma línea, admitió haber recurrido a un medicamento inyectable tras su segundo embarazo.

Aunque la cantante estadounidense tras éxitos como All About That Bass, Make You Look y NO aseguró sentirse más saludable, criticó que el enfoque mediático esté más centrado en su aspecto físico que en su música.

En una publicación en sus redes sociales, la cantante de 30 años indicó que ha estado trabajando con un dietista, ha incorporado rutinas de ejercicio y también ha recurrido al medicamento Mounjaro —una inyección de uso médico que ayuda a regular el apetito y el nivel de azúcar en sangre—, con el objetivo de convertirse en “la versión más fuerte” de sí misma.

Trainor, madre de dos hijos junto al actor Daryl Sabara, protagonista de Mini Espías junto a Alexa Vega. explicó que esta decisión fue motivada por su deseo de estar saludable tanto para sus hijos como para ella misma.

Y a pesar de sentirse feliz con los resultados, señaló que ha sido decepcionante ver cómo gran parte de la atención pública se ha centrado en su aspecto físico, dejando en segundo plano su trabajo musical.

“Me rompe el corazón que tantas preguntas se enfoquen en mi cuerpo y no en mi música o en la década de esfuerzo que hay detrás. Así es ser una mujer en la industria musical”, escribió en la publicación compartida con sus más de 18 millones de seguidores.

La artista también respondió a las especulaciones sobre el uso de Ozempic, otro medicamento popular entre celebridades para perder peso, aclarando que en su caso fue tratado con Mounjaro, bajo supervisión médica.

Además, detalló que recientemente se sometió a una cirugía de aumento de busto, una decisión que, según dijo, ha sido ampliamente respaldada por otras madres.

Trainor, quien ha hablado en diversas ocasiones sobre su salud mental y las presiones de la industria, reiteró que su transformación no busca responder a estándares estéticos, sino mejorar su bienestar y energía.

“No se trata de cómo me veía hace diez años, sino de sentirme bien ahora”, enfatizó.