Máscaras, escuelas para aprender y cuatro patas: Todo lo que tienes que saber de los therans, la moda viral en el mundo que ya empieza a “ladrar” en Chile

Usan máscaras, caminan en cuatro patas, algunos reptan y otros suben árboles. Parece raro, pero es parte de una nueva tendencia que se ha vuelto popular entre jóvenes del mundo y que ha tenido un auge en Argentina.

Se trata de los Therians, personas que se perciben como animales y actúan como tal. Pero que, sin embargo, siguen viviendo bajo las reglas de la sociedad.

Su auge se ha visto impulsado luego de que una madre trasandina denunciara que un grupo de personasa que se autoperciben therian “olfatearan” y mordieran a su hija de 14 años.

Por ejemplo, en Japón existe un joven influencer que se percibe como serpiente y ha subido videos en donde se le ve reptando con una gigantezca cola.

Pero en Argentina es donde más adheptos ha encontrado esta nueva tendencia. “Yo siempre supe que era un canino, no sabía cuál primero, pero después me sentí identificada con el pastor belga malinois”, contó Aguará, entre ladridos, a Clarín.

Su historia se repite entre muchos jóvenes trasandinos que han encontrado en los therians una forma de vida que les acomoda más.

Y agregó que “es incorrecto decir que nos autopercibimos animales, porque si fuera así querríamos transicionar a ser animales, querríamos tener los derechos de un animal. Entonces nosotros, como therians, en nuestra mayoría, nos identificamos parcialmente y de forma involuntaria como un animal. No es algo que decidimos”.

Actualmente ella y otro grupo de amigos tienen una comunidad con 120 miembros, cuyas edades van desde los 11 a los 30 años, que se perciben como distintos animales.

“Me gustaba mucho usar orejas, agarrar pañuelos de mi mamá y hacer como que eran colas. Hay algo íntimo de la comunidad, se llama phantom shift, que es cuando pasamos por momentos de desviaciones de la realidad en las que nos vemos a nosotros mismos como animales y sentimos ciertas extremidades de nuestro cuerpo que no están ahí. Como si las hubiéramos tenido antes, pero no: orejas, cola, alas. Yo sentía que tenía cola y orejas, y es una re incomodidad sentir cosas que no tenés”, explicó.

Otro joven argentino, en tanto, se percibe como mono, sube árboles, se golpea el pecho y declara su amor por el plátano.

“Desde muy chico, comía mucha banana, plátano y me gusta trepar, ser mono. Tengo mis compañeros que son monos también”, precisó Germán, de 38 años, según consignó La Nación.

En los últimos días, en los medios de comunicación y en las redes sociales no se habla de otra cosa que de los therians. Estas personas sienten una identificación con los animales y se perciben a sí mismos como si fueran un lobo, un zorro, un perro o un jaguar, incluso imitando… pic.twitter.com/7AiqXQWI2U — LA NACION (@LANACION) February 13, 2026

Ahora, si quieres ser therian y no sabes cómo, no te preocupes. En Argentina abrieron una escuela, llamada “Fyrulais”, donde te enseñan todo lo necesario, según consignó Mendonza Online.

Chile organiza su primera junta

Una rápida búsqueda en redes sociales muestra como en diversos puntos del país ya hay algunos jóvenes que se identifican como therians.

Algunos videos los muestran en parques corriendo en cuatro patas, otros, en tanto, permanencen en sus casas.

En Tik-Tok hay una cuenta dedicada a ellos que hizo un llamado para este viernes 13 de febrero en el Parque Inés de Suárez para las 16 horas.