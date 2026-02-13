Argentina: Mujer denunció que su hija fue atacada y mordida por un grupo de jóvenes therian

El hecho habría ocurrido en la ciudad cordobesa de Jesús María, donde una menor de 14 años fue abordada por un grupo de 3 a 4 therians, quienes comenzaron a olfatearla y finalmente la atacaron.

Un insólito hecho ocurrió en Argentina durante los últimos días. Esto porque una madre denunció que su hija fue atacada por un grupo de therians.

Usted se preguntará…¿Qué es un therian? Bueno, son personas que se perciben como animales y actúan como tal y que, cuya tendencia, ha explotado durante el último tiempo en diversos países, siendo uno de los principales Argentina.

El hecho habría ocurrido en la ciudad cordobesa de Jesús María, donde una menor de 14 años fue abordada por un grupo de 3 a 4 therians, quienes comenzaron a olfatearla y finalmente la atacaron.

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, dijo la mujer, en declaraciones consignadas por Infobae.

La mujer agregó que su hija “no pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”.

“Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, cerró la mujer.