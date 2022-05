En agosto de 1962, uno de los superhéroes más icónicos de Marvel Comics, Spider-Man, apareció por primera vez en las páginas de Amazing Fantasy #15.

Para celebrar los 60 años del debut del héroe arácnido, la editorial publicará Amazing Fantasy #1000, un “one-shot” de tamaño gigante que reúne a grandes escritores y artistas.

“Es el 60º aniversario de Spider-Man y queríamos celebrarlo con estilo invitando a algunas de las mentes creativas más grandes del mundo para celebrarlo”, sostuvo el editor Nick Lowe.

