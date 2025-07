Liam Gallagher se burla de Coldplay tras escándalo de infidelidad: “No se preocupen, acá no tenemos esas cámaras de mier…”

El pasado fin de semana, Liam Gallagher bromeó sobre el incidente viral de la “kiss cam” en un concierto de Coldplay que dejó en evidencia a un CEO infiel.

El hecho tuvo lugar la semana pasada en el Gillette Stadium, cuando una cámara captó a Andy Byron y Kristin Cabot, ejecutivos de la firma de software Astronomer, abrazados. Al notar que estaban siendo filmados, ambos reaccionaron con rapidez y trataron de ocultarse.

Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó con la situación desde el escenario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. Más tarde, se supo que ambos están casados, pero no entre ellos, lo que causó una ola de reacciones en redes sociales donde el video se viralizó.

Liam Gallagher de Oasis no perdió la oportunidad de bromear sobre ello, aprovechando un concierto que la banda dio Manchester el fin de semana. “¿Tenemos alguna parejita enamorada por aquí? No se preocupen, acá no tenemos esas cámaras de mierda como Coldplay”, dijo.

“A nosotros nos da igual con quién se estén acariciando o metiendo. No es nuestro maldito asunto”, agregó en medio de risas del público, para más tarde dedicar su clásico Slide Away a las “parejitas enamoradas” presentes en el Heaton Park.

“Don’t worry for those who are cheating we don’t have that Coldplay camera here”

Oasis at Heaton Park, 20/07/2025pic.twitter.com/Umkm0DPopF

— Oasis Mania (@OasisMania) July 21, 2025