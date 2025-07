Las 6 características que la gente “cool” tiene en común

Según el estudio publicado esta semana en el Journal of Experimental Psychology, existe una serie de atributos de personalidad que se repiten entre quienes son considerados como personas "geniales". Pero ojo, ser "cool" no es sinónimo de ser bueno.

(CNN) – Un equipo internacional de investigadores podría haber descifrado el código que hace que alguien sea “genial”.

Y no importa dónde vivas, los rasgos de personalidad que hacen que alguien sea “genial” parecen ser consistentes en todos los países, según el estudio, publicado esta semana en el Journal of Experimental Psychology.

Los investigadores descubrieron que, en comparación con las personas consideradas “buenas” o “favorables”, las consideradas “cool” son percibidas como más extrovertidas, hedonistas, poderosas, aventureras, abiertas y autónomas.

“Lo más sorprendente fue ver que los mismos atributos emergen en todos los países”, dijo Todd Pezzuti, profesor asociado de marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, quien fue coinvestigador principal del estudio.

“Ya sea China, Corea, Chile o Estados Unidos, a la gente le gusta la gente que rompe barreras y genera cambios”, dijo. “Así que diría que ser cool representa algo más fundamental que la etiqueta de cool”.

“Genial” no es lo mismo que “bueno”

Los investigadores, de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Arizona y la Universidad de Georgia, realizaron experimentos entre 2018 y 2022 con casi 6.000 personas en una docena de países: Australia, Chile, China, Alemania, India, México, Nigeria, España, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y Estados Unidos.

Se pidió a los participantes que pensaran en una persona en sus vidas a quien percibieran como “genial”, “poco genial”, “buena” o “mala”. Luego se les pidió que calificaran la personalidad de esa persona utilizando dos escalas: la escala de personalidad Big Five, un modelo científico ampliamente utilizado que ayuda a describir los rasgos de personalidad, y el Cuestionario de Valores de Retrato , diseñado para medir los valores básicos de un individuo.

Los participantes del estudio asociaron consistentemente la calma, la consciencia, la universalidad, la amabilidad, la calidez, la seguridad, la tradición y la conformidad con ser una buena persona, más que con ser una persona genial. Ser capaz se consideraba tanto “genial” como “bueno”, pero no de forma inequívoca. Sin embargo, la fórmula para ser “genial” consistía en poseer los seis rasgos de carácter: extrovertido, hedonista, poderoso, aventurero, abierto y autónomo, independientemente de la edad, el género o el nivel educativo de la persona.

Pezzuti no cree que estos rasgos “geniales” sean algo que se pueda enseñar.

“Nacemos con esos atributos”, dijo. “Cinco de ellos son rasgos de personalidad, y estos tienden a ser bastante estables”.

La investigación mostró que las personas geniales y las personas buenas no son lo mismo, pero puede haber algunos rasgos superpuestos, dijo el investigador co-principal Caleb Warren, profesor asociado de marketing en la Universidad de Arizona.

“Para ser considerado genial, alguien suele tener que ser algo agradable o admirable, lo que lo asemeja a la gente buena”, declaró Warren en un comunicado de prensa . “Sin embargo, las personas geniales suelen tener otros rasgos que no se consideran necesariamente ‘buenos’ en sentido moral, como ser hedonistas y poderosos”.

Una limitación de la investigación fue que solo se incluyó en el estudio a personas que entendían el significado de “cool”. Pezzuti afirmó que sería interesante, aunque difícil, determinar si los hallazgos serían similares entre culturas más tradicionales o grupos remotos de personas que podrían estar menos familiarizadas con el término.

“No sabemos qué encontraríamos en culturas supertradicionales como tribus de cazadores y recolectores o grupos de agricultores de subsistencia”, dijo Pezzuti.

“Una cosa que propondríamos es que en esas culturas, la gente ‘cool’ no tiene un papel tan importante porque la innovación, o la innovación cultural, no es tan importante en ellas”, dijo. “Así que diría que la gente ‘cool’ probablemente esté presente en esas culturas, pero su papel no es tan importante y probablemente no sean tan admirados como en otras culturas”.

Lo “cool” puede ser polémico

Cuando se le pidió que pensara en una figura pública o celebridad que encarnara la “coolidad” según su investigación, Pezzuti inmediatamente dijo Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX.

“Es una figura controvertida, pero alguien que me viene a la mente es Elon Musk”, dijo Pezzuti, y agregó que cumple todos los requisitos de los seis atributos identificados en el estudio.

Musk es “innegablemente poderoso” y autónomo, dijo, y parece ser extrovertido debido a su presencia en las plataformas de redes sociales y en los medios de comunicación.

“He oído que es tímido, quizá más de lo que parece, pero desde fuera, parece muy extrovertido. Es entretenido. Sale en podcasts y siempre está delante de las cámaras”, explicó Pezzuti.

Parte del comportamiento de Musk también parece ser hedonista, dijo. “Fumó marihuana en el podcast más popular del mundo, ‘The Joe Rogan Experience'”.

Y Pezzuti añadió que las ideas de Musk sobre colonizar Marte demuestran que es abierto y aventurero.

El nuevo artículo es uno de los pocos estudios empíricos que examina qué es exactamente lo que hace que las personas sean “geniales”, dijo Jonah Berger, profesor asociado de marketing en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

“Si bien la gente se ha preguntado (y teorizado) durante mucho tiempo sobre qué hace que las personas sean geniales, no ha habido mucha investigación empírica real sobre el tema, por lo que es genial ver trabajos que exploran este espacio”, escribió Berger, quien no participó en el nuevo artículo, en un correo electrónico.

“Si bien ser cool puede parecer algo innato, sin duda hay pasos que se pueden dar para intentar avanzar en esa dirección”, dijo. “Dada la cantidad de gente que quiere ser cool y el dinero que se gasta con ese objetivo, sin duda merece la pena estudiarlo”.

Las investigaciones futuras en este espacio podrían evaluar lo cool en conjunto con la bondad y la maldad, en lugar de hacerlo de forma aislada, dijo Jon Freeman, profesor asociado de psicología en la Universidad de Columbia.

En la vida real, la frescura puede ser una cualidad positiva, pero también puede tener una connotación negativa en ciertos contextos sociales. Podría ser valioso para futuros trabajos examinar las diferencias entre la frescura positiva y negativa, y el enfoque de este estudio ofrece una base sólida —escribió Freeman, quien tampoco participó en el nuevo estudio— en un correo electrónico.

“Desde un punto de vista científico, lo cool parecería ser mucho más un producto de la inferencia y la construcción social que de la genética, aunque el temperamento de bajo nivel influenciado por la genética podría alimentar la construcción continua de la personalidad”, dijo.

El término “cool” está profundamente arraigado en nuestro vocabulario social porque sirve como abreviatura para inferencias complejas. Encapsula señales de estatus, afiliación e identidad de maneras instantáneas, pero profundamente estereotipadas. Desde una perspectiva científica, estudiar lo que es “cool” es importante precisamente porque revela cómo las inferencias rápidas y esquemáticas de rasgos influyen en el comportamiento y la dinámica social, especialmente en la era de las redes sociales y la cultura de los influencers.