Subtel informa: Actualización a prefijos 600 y 809 y creación del prefijo 702 para llamadas estatales

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer ajustes a los prefijos 600 y 809. Esto, con el objetivo de “fortalecer la seguridad, reducir el acoso telefónico y fomentar las comunicaciones seguras”.

La medida será publicada a través de una Resolución Exenta este viernes 5 de junio, con la cual “se fortalecerá el sistema después de más de 10 meses de operación, incorporando las lecciones aprendidas y evaluadas por la institución, en el marco de su agenda de seguridad”.

Ajuste a prefijos 600 y 809: ¿Cómo funcionarán?

La institución indicó que con este cambio, el prefijo 600 se destinará de manera exclusiva a llamadas masivas solicitadas “con fines informativos o de soporte, dirigidas a usuarios, por prestaciones requeridas expresamente o contratadas”.

Quedan excluidas del prefijo las llamadas que tienen fines publicitarios, es decir, ventas, ofrecimientos o promociones de servicios que no han sido solicitados expresamente por el cliente.

Por otro lado, el prefijo 809 mantendrá su definición: será utilizado solo para llamadas masivas no solicitadas.

En detalle, se trata de comunicaciones que “no cuentan con una solicitud directa y expresa del usuario, ni con una relación contractual vigente o servicios previamente requeridos o contratados, incluyendo servicios de información y/o con fines publicitarios. Para su delimitación, se conserva la definición establecida en la Resolución Exenta N° 1319 de 2004 de Subtel y sus modificaciones”.

Creación del prefijo 702 para llamadas estatales

La Subtel también informó que la actualización de la normativa suma el nuevo prefijo 702.

Este número será exclusivo para “llamadas masivas originadas por órganos de la Administración del Estado, tales como ministerios, municipios, hospitales, entre otros. Este prefijo permitirá a las personas reconocer de manera inmediata cuando reciben una comunicación oficial y relevante por parte del Estado”.

Comenzará a funcionar desde marzo de 2027. Mientras tanto, a partir de este 5 de junio tendrá un período de implementación paulatina.

¿Qué pasará con las llamadas por cobranzas extrajudiciales?

De acuerdo a la Subsecretaría, esta actualización se suma a la normativa que ya fue ajustada tras el fallo de la Corte Suprema, la cual “excluye a las llamadas de cobranza extrajudicial del uso de los prefijos 600 u 809. Sin embargo, esto no implica que dichas comunicaciones carezcan de regulación, ya que deben cumplir estrictamente con el marco normativo fiscalizado por Subtel y Sernac, en materias como horarios y otras disposiciones”.

“Existen otras comunicaciones que no requieren el uso de prefijos como 600 u 809, particularmente aquellas llamadas uno a uno que no son masivas ni automatizadas y que no se ajustan a la naturaleza de dichos prefijos (por no ser servicios complementarios, al no requerir conexión de equipos o software a redes). Por ejemplo, el contacto directo de un médico para coordinar una atención específica”, aclaró la institución.