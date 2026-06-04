La estrategia de Agrosuper tras 20 años en EE.UU: Presencia local, expansión comercial y foco en el Mundial

La compañía chilena Agrosuper expuso su trayectoria en Estados Unidos durante el IV Latin Consumer Summit celebrado en Miami, donde su country manager para Norteamérica, Joaquín Vilajuana, participó en el panel “De Latinoamérica a Estados Unidos: Historias de éxito y lecciones aprendidas”, junto a representantes de Purple Crow y Juan Valdez.

Con oficina en Atlanta desde 2003, la empresa amplió con el tiempo su red comercial hacia estados clave como Texas, Chicago, Nueva York, Boston, California, Washington y Florida. Su oferta se centra principalmente en productos de pollo, distribuidos tanto en el sector retail como en food service.

Estrategia local y proyección deportiva

Vilajuana atribuyó el posicionamiento de Agrosuper en este mercado a una estrategia de presencia local y adaptación al consumidor estadounidense. “No solo es suficiente ofrecer un producto de alta calidad. Optimizar la red logística, el timing y el servicio también son factores clave”, señaló el ejecutivo.

El country manager además destacó la participación activa de la compañía en decisiones comerciales de sus clientes, como el desarrollo de productos y la planificación conjunta, como parte de su rol como socio estratégico.

A través de alianzas con partners locales, Agrosuper llega a los principales eventos deportivos del país y, según Vilajuana, la empresa está “expectante de ser parte del próximo Mundial de fútbol”, en referencia a la Copa del Mundo 2026, que Estados Unidos organiza de forma conjunta con México y Canadá.