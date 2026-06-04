Los Beatles y Apple Corps reconocen oficialmente el Día Mundial de los Beatles: Será el 25 de junio

Los Beatles y Apple Corps Ltd reconocen formalmente el Día Mundial de los Beatles, que se celebrará el 25 de junio de 2026. La fecha conmemora el día en que, en 1967, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr realizaron la primera transmisión de televisión por satélite internacional desde el Estudio Uno de Abbey Road en Londres, interpretando en vivo ‘All You Need Is Love’ para un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo a través del programa ‘Our World’ de la BBC.

La iniciativa nació en 2009 a partir de la fanática Faith Cohen, y desde entonces los seguidores de la banda la celebran de forma no oficial con cantos colectivos en Buenos Aires, reuniones en Liverpool, conciertos tributo en Tokio y exposiciones en Nueva York. Ahora, por primera vez, Los Beatles y Apple Corps Ltd se suman oficialmente con eventos presenciales y en línea cuyos detalles se revelarán próximamente.

Una actuación histórica llega a YouTube

Según reportó NME, para marcar la ocasión, los Beatles lanzarán el 25 de junio una versión coloreada y gratuita de su actuación de ‘All You Need Is Love’ en YouTube, en lo que será la primera vez que ese registro histórico esté disponible en línea. Los fanáticos podrán revivir el momento e interactuar en tiempo real a través del chat en vivo.

El CEO de Apple Corps, Tom Greene, destacó que el mensaje de la canción “habla de algo vital para la comunidad y el poder de unir a las personas”.