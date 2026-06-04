Arrau reconoce que plan de Seguridad tomó como base documento “bastante acabado” de Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el plan presentado ante el Congreso tomó como base un documento elaborado durante la gestión de su antecesora, Trinidad Steinert.

Según consignó BioBioChile, el secretario de Estado afirmó que recibió de la exministra una versión avanzada del plan, luego de que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, asegurara que siempre existió un Plan de Seguridad y que este fue entregado al Ministerio del Interior.

Quintana abordó el tema en el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, donde sostuvo que “el plan se le entregó al Ministerio del Interior y ahí quedó”.

Arrau: “Había un trabajo avanzado”

Consultado por esos dichos, Arrau valoró el trabajo realizado por Steinert, Quintana y el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quienes dejaron el Gobierno esta semana.

“Yo recibí por parte de la ministra una versión tres de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes”, señaló.

El ministro explicó que la estructura del documento fue modificada por su equipo antes de ser presentada ante el Congreso.

“Los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran siete también; los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente había un trabajo avanzado”, afirmó.

“No creemos en la refundación”

Arrau sostuvo que la nueva conducción del Ministerio de Seguridad no buscó partir desde cero, especialmente en una materia como seguridad pública.

“Nosotros no creemos en la refundación a partir de cero, y sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura”, dijo.

En esa línea, planteó que Chile ya ha tenido distintos planes y políticas en seguridad, por lo que el objetivo debe ser recoger experiencias anteriores y enfocarse en la gestión.

“Este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente; hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía y gestión para que esto funcione”, subrayó.

La duda por qué no se oficializó antes

El ministro también fue consultado por las razones por las que el plan no fue oficializado durante la gestión anterior, pese a que Quintana afirmó que había sido entregado al Ministerio del Interior.

“No sé, tendría que preguntárselo a la exministra”, respondió.

Finalmente, Arrau reiteró que el documento recibido desde la administración de Steinert sirvió como punto de partida para la propuesta que presentó su equipo.

“La exministra, como le digo, me entregó a mí un plan en versión número tres, bastante acabado, que es el que nosotros tomamos como base, efectivamente, para elaborar lo que presentamos en el Congreso”, concluyó.