Perú prorroga estado de emergencia en Tacna por 60 días para “combatir la criminalidad en la frontera con Chile”

(EFE) – El Ejecutivo peruano formalizó este jueves la prórroga del estado de emergencia en cuatro distritos de la región de Tacna, en el sur del país, fronteriza con Chile. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano mediante un decreto supremo, entrará en vigor el 9 de junio y se extenderá por 60 días en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

El decreto lleva las firmas del presidente de transición, José María Balcázar, y siete ministros, incluidos los titulares de Defensa e Interior.

Restricciones y operativos en la zona fronteriza

Según el Gobierno, informes reservados de la Policía Nacional justifican la continuidad de operaciones para “garantizar la preservación y restablecimiento del orden interno”, así como los derechos constitucionales de los habitantes frente a hurtos, robos, contrabando y otras formas de violencia.

Durante la emergencia, quedan restringidos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal. La Policía Nacional asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y definirá zonas de intervención con base en inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Entre las medidas operativas se mantienen patrullas motorizadas permanentes en la línea fronteriza, intervención a migrantes en pasos no habilitados y monitoreo aéreo con drones. El estado de emergencia original data del 9 de abril pasado.