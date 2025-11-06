La sincera declaración de Jeannette Jara: “No soy Claudia Schiffer, pero tiro mis petardos”

La exministra del Trabajo abordó su actual relación de pareja, también las críticas a su figura, entre otros temas.

La candidata presidencial del Socialismo Democrático y la DC, Jeannette Jara participó del podcast “Nada Que Perder” donde abordó aspectos más humanos de su vida.

La exministra del Trabajo abordó su actual relación de pareja, también las críticas a su figura, entre otros temas.

“No seré Claudia Schiffer, no sé, alguna de las chicas más modernas, pero tiro mis petardos”, afirmó Jara ante la pregunta sobre los comentarios a su look en redes sociales.

La militante comunista reveló, además, que “me maquillo harto los ojos. O sea, por ejemplo, me echo sombra que antes nunca me había echado en la vida. Y ahora me gustó. O sea, ahora hace varios años ya. Entonces partí así, yo tengo un amigo que se dedica a estos temas, el colombiano, el Nelson. Entonces, él me enseñó a maquillarme y yo empecé echándome, pero muy poco, muy poco. Tengo que ser muy neutro y después ya sí. Como que si me pudiera maquillar más, ahora me tienen que parar y me dicen ‘no te maquilles tanto'”.

Jara también habló de su relación “puertas afuera” con su actual pareja “Claudio”, militante del PC, quien la conquistó con “su calma. Es que se ríe con los ojitos, es más lindo”.