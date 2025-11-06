La sincera declaración de Jeannette Jara: “No soy Claudia Schiffer, pero tiro mis petardos”
Por Carlos Reyes Piérola
06.11.2025 / 16:04
Compartir
La exministra del Trabajo abordó su actual relación de pareja, también las críticas a su figura, entre otros temas.
La candidata presidencial del Socialismo Democrático y la DC, Jeannette Jara participó del podcast “Nada Que Perder” donde abordó aspectos más humanos de su vida.
La exministra del Trabajo abordó su actual relación de pareja, también las críticas a su figura, entre otros temas.
“No seré Claudia Schiffer, no sé, alguna de las chicas más modernas, pero tiro mis petardos”, afirmó Jara ante la pregunta sobre los comentarios a su look en redes sociales.
La militante comunista reveló, además, que “me maquillo harto los ojos.O sea, por ejemplo, me echo sombra que antes nunca me había echado en la vida.Y ahora me gustó. O sea, ahora hace varios años ya.Entonces partí así, yo tengo un amigo que se dedica a estos temas, el colombiano, el Nelson.Entonces, él me enseñó a maquillarme y yo empecé echándome, pero muy poco, muy poco.Tengo que ser muy neutro y después ya sí.Como que si me pudiera maquillar más, ahora me tienen que parar y me dicen ‘no te maquilles tanto'”.
Jara también habló de su relación “puertas afuera” con su actual pareja “Claudio”, militante del PC, quien la conquistó con “su calma. Es que se ríe con los ojitos, es más lindo”.
“Cualquier cosa que haga mi pareja se hace como lectura múltiple.Y, además, mi pinche es bien tímido y discreto”, complementó.
Se han convertido en una respuesta directa a las nuevas formas de habitar. Las marcas han entendido que el desafío ya no es ofrecer más funciones, sino ofrecerlas en menos espacio. Así nacen equipos que lavan, secan, enfrían y cocinan con el mínimo tamaño posible, pero con el máximo rendimiento.