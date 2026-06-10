“La Odisea” de Nolan tendrá un cubo de cabritas con forma del Caballo de Troya

La producción de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero, “La Odisea”, sumó un nuevo elemento promocional a su lanzamiento: un cubo de cabritas conmemorativo con la forma del Caballo de Troya, uno de los elementos centrales de la película.

Según reportó NME, el diseño fue revelado esta semana a través de la cuenta oficial de X de la producción, mediante un video que muestra al caballo sobre sus patas traseras, con el compartimento para las cabritas ubicado en el vientre de la figura.

The Trojan Horse Popcorn Bucket has arrived. Experience The Odyssey in theaters 07.17.26: https://t.co/sk8jwTAKih pic.twitter.com/FPS8ZwJNGs — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 9, 2026

“La Odisea” llega a los cines el 17 de julio y marca el regreso de Nolan, director de “Oppenheimer”, a la épica de gran escala. La secuencia del Caballo de Troya, en la que soldados se ocultan dentro de una enorme estructura de madera presentada como regalo a la ciudad de Troya, figura entre las escenas emblemáticas del filme.

Una tendencia que crece en los grandes estrenos

Por ahora, no se ha anunciado en qué países ni en qué cadenas de cines estará disponible el artículo coleccionable. Los cubos de cabritas promocionales se consolidaron como parte del merchandising de los grandes blockbusters en los últimos años.