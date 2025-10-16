Kim Kardashian revela detalles de divorcio con Kanye West: Rapero habría regalado 5 Lamborghinis tras episodios de salud mental

La empresaria reveló que llegó a temer por su bienestar y el de sus hijos, y que la falta de cambios por parte del rapero la llevó a tomar la difícil decisión de separarse.

(CNN) – Kim Kardashian se sinceró sobre el fin de su matrimonio con Kanye West, al afirmar que la relación podía ser “tóxica”.

En un episodio del podcast “Call Her Daddy” publicado el miércoles, Kardashian explicó que su matrimonio con West, quien cambió su nombre a Ye, llegó a un punto en el que la falta de estabilidad la hacía sentir insegura.

“Había muchas cosas con las que no podía lidiar”, dijo sobre su relación con el controvertido rapero y diseñador de moda.

“No me gustaba la sensación de que hablara mal de la abuela y las tías de mis hijos”, añadió Kardashian, en referencia a su madre, Kris Kardashian, y a sus hermanas, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.

“Si alguien se siente así, entonces no deberíamos estar juntos”, dijo.

Kardashian (izquierda) y West (derecha) fotografiados juntos en julio de 2012. Christopher Polk/Getty Images

Ambos se casaron en una lujosa ceremonia en Italia en 2014. Ella solicitó el divorcio en 2021.

Kardashian dijo que recordaba “no sentirse segura, no solo físicamente, sino también emocionalmente o incluso económicamente”.

Recordó un par de ocasiones en las que West, quien ha hablado sobre haber sido diagnosticado con trastorno bipolar y posteriormente con autismo, regaló los cinco Lamborghinis de la pareja durante episodios de salud mental.

“No sabía… qué me iba a pasar al despertar”, dijo. “Y esa es una sensación realmente inquietante”.

“La falta de estabilidad fue un gran problema”, añadió Kardashian, quien también dijo que al principio intentó apoyar a West, pero terminó frustrándose.

“Creo que cuando alguien tiene su primer colapso mental, uno quiere brindarle mucho apoyo, ayudar a superarlo, involucrarse de verdad con esa persona y estar ahí para ella”, dijo.

Kim Kardashian fotografiada en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2025 en marzo. Dia Dipasupil/FilmMagic/Getty Images

“Pero creo que… cuando alguien no está dispuesto a hacer cambios (…) saludables y beneficiosos, se hace muy difícil continuar en una relación que puede ser tóxica”, añadió Kardashian, quien recordó haber sopesado cómo les afectaría a los cuatro hijos de la pareja —North, Saint, Chicago y Psalm— si ella dejaba a West.

“Hay que tomarse el tiempo necesario y esperar a ver si hay cambios. Pero una vez que llegas a un punto en el que sientes que no va a cambiar ni a mejorar, entonces tienes que tomar… decisiones serias sobre lo que vas a hacer”, dijo. “Y esa es una realidad muy dura de afrontar, ¿sabes?”

CNN contactó a los representantes de West para obtener comentarios, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas.