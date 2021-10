El rapero estadounidense Kanye West fue visto utilizando una extraña máscara en el aeropuerto JFK de Nueva York el lunes, mientras se disponía a tomar un taxi.

West dejó atrás las mascarillas de tela para resguardarse de la pandemia y vistió una máscara de lo que “parecía ser una mujer caucásica”, aseguraron algunos medios internacionales.

Lee también: “Kravis Forever”: Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron y se van a casar

El cantante, que cambió su nombre y ahora legalmente es solo “Ye”, también vistió un atuendo completamente negro de la marca Balenciaga: chaqueta de cuero, jeans y botas hasta la pantorrilla.

No es la primera vez que el intérprete es captado usando este tipo de máscara. El domingo vistió una similar en Venecia, pero de un tono azul pálido, que combinó con el mismo look de la marca española.

Ye at the airport in New York today (10.18.21) pic.twitter.com/5VTjc6ABrg

@kanye West

Kanye spotted in New York airport today in new mask and Balenciaga crocs pic.twitter.com/BVuNW4oUYx

— Neveda Promotions (@calculatedsltns) October 19, 2021