Kai Trump, nieta de Donald Trump, debutará en el prestigioso circuito de golf LPGA en noviembre

(EFE) – Kai Trump, la nieta del expresidente estadounidense Donald Trump, realizará su debut en el circuito profesional de golf LPGA Tour el próximo noviembre. La joven de 18 años participará en el Torneo Annika, un evento de 3,2 millones de dólares que se disputará en el Pelican Golf Club de Florida.

Trump, quien recibió una invitación del patrocinador, manifestó su entusiasmo: “Estoy deseando conocer y competir contra muchos de mis héroes y mentores del golf”, y añadió que “Mi sueño ha sido competir con los mejores en el mundo”.

Una figura mediática en el campo

La hija mayor de Donald Trump Jr. no es una desconocida en el mundo del golf. Actualmente, ocupa el puesto 461 en el ranking nacional de la American Junior Golf Association y el próximo año se unirá al equipo de golf de la Universidad de Miami.

Sin embargo, su perfil trasciende lo deportivo: con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y su propia marca de ropa, Kai Trump es una figura pública que frecuentemente documenta su vida entre el golf y eventos políticos. Su debut profesional la pondrá frente a figuras de la talla de la golfista Nelly Korda y la estrella de baloncesto Caitlin Clark.