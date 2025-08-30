John Cena, la leyenda de la WWE que sigue escribiendo su historia en el ring a nueve combates de su retiro

La leyenda de la WWE, con 48 años y 17 campeonatos en su carrera, se prepara para su despedida tras más de dos décadas de trayectoria en el cuadrilátero. Este domingo enfrentará a Logan Paul en Clash in Paris, su última lucha en Europa en su tour de retiro.

El pasado 8 de julio de 2024, John Cena, uno de los nombres más icónicos de la lucha libre mundial, confirmó que se retirará profesionalmente tras una carrera de casi 25 años en la WWE.

Durante este tiempo, Cena se consolidó como un referente dentro y fuera del ring, combinando su labor deportiva con una exitosa carrera en Hollywood.

El luchador, que debutó en la WWE a principios de los años 2000, ha ganado 17 campeonatos a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la compañía.

Con 48 años, Cena aseguró que su cuerpo le pide “colgar los zapatos” y cerrar este capítulo de su vida profesional.

Actualmente, Cena se encuentra en el marco de un tour de despedida, en el que busca ofrecer un espectáculo que refleje su pasión y profesionalismo en el cuadrilátero.

Solo le restan nueve combates antes de retirarse por completo, incluyendo su próximo enfrentamiento contra la estrella emergente Logan Paul, en el evento Clash in Paris, que se celebrará este domingo 31 de agosto en Francia.

A lo largo de su carrera, Cena se destacó no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de luchadores.

“Cuando era joven, pensaba que nunca tendría una oportunidad. Pero la vida me llevó por un camino que jamás imaginé”, recordó el propio Cena, evocando sus inicios en la WWE.

Su legado combina grandes momentos sobre el ring con un sólido reconocimiento mediático y cinematográfico, consolidando a John Cena como una figura clave tanto en la lucha libre como en la cultura popular global.