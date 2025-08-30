Clash in Paris 2025: Fecha, hora y la cartelera completa del evento de la WWE

El evento reunirá a superestrellas de Raw y SmackDown en la capital francesa, con combates estelares y títulos en juego.

Este domingo 31 de agosto se celebrará Clash in Paris 2025 será uno de los espectáculos más esperados del año para los fanáticos de la lucha libre de la WWE.

¿Cuándo es WWE Clash in Paris 2025?

La cita está programada para el domingo 31 de agosto de 2025 y comenzará a las 14:00 horas en Chile.

Cartelera de WWE Clash in Paris 2025

Entre los enfrentamientos más destacados, se encuentra el regreso de John Cena, quien se medirá ante Logan Paul, en lo que podría ser su última aparición en Europa antes de su retiro definitivo.

Además, se disputarán varios títulos importantes, con luchadores de talla mundial:

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. Jey Uso vs. LA Knight (Fatal 4 Way)

John Cena vs. Logan Paul

Roman Reigns vs. Bronson Reed

Sheamus vs. Rusev

Campeonato Intercontinental Femenino: Becky Lynch vs. Nikki Bella

Campeonato de Estados Unidos: Solo Sikoa vs. Sami Zayn

¿Cómo ver WWE Clash in Paris 2025 en Chile?

En nuestro país, el evento será transmitido en vivo a través de Netflix, marcando una nueva era en la forma de ver espectáculos deportivos de WWE.