John Cena completa su legado y se corona campeón Grand Slam en la WWE

El legendario luchador alcanzó uno de los hitos más esperados de su carrera al convertirse en campeón Grand Slam de la WWE, luego de obtener el Campeonato Intercontinental en una vibrante lucha ante Dominik Mysterio

El legendario luchador estadounidense John Cena sumó un nuevo hito a su extensa carrera en la WWE, al convertirse oficialmente en campeón Grand Slam, tras conquistar el Campeonato Intercontinental en la noche del lunes.

El triunfo se concretó luego de una intensa y emotiva lucha frente a Dominik Mysterio, en un combate que combinó espectáculo, nostalgia y el carisma característico del veterano luchador.

Con esta victoria, Cena completa la lista de títulos máximos de la compañía, un logro reservado solo para las grandes figuras del deporte espectáculo.

¿Qué significa ser campeón Gran Slam?

El término “Grand Slam Champion” se utiliza en la WWE para referirse a quienes han ganado todos los campeonatos principales: el WWE Championship, el World Heavyweight Championship, el United States Championship, el Tag Team Championship y, finalmente, el Intercontinental Championship.

Este nuevo cinturón era el único que faltaba en la vitrina del también actor y exrapero, quien actualmente realiza su tour de despedida bajo la dirección de Paul “Triple H” Levesque, líder creativo de la empresa.

Con este logro, John Cena se une a un selecto grupo de leyendas que incluye a Shawn Michaels, Kurt Angle, Randy Orton y Roman Reigns, consolidando así su estatus como una de las figuras más influyentes y queridas en la historia de la lucha libre profesional.